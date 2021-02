Luis Oliveira: "Gattuso è vaccinato alle critiche, sapeva di andare a lavorare in una piazza esigente come Napoli"

"Ho visto Barella quando era bambino. A Cagliari dicevano che sarebbe diventato un fenomeno. Sta rispettando le aspettative". L'ha detto oggi Luis Oliveira attraverso il microfono di Radio Crc nel corso di 'Arena Maradona'. "L'Inter puo? contare anche su Lukaku - ha proseguito l'ex attaccante belga - a volte sembra che Romelu non faccia nulla in campo. Ma sa essere sempre decisivo". Come spesso lo e? stato Mertens per il Napoli. "Gattuso paga pure l'assenza di Dries, negli ultimi anni Mertens ha dimostrato di essere un attaccante capace di segnare gol a grappoli. Petagna, pero?, sta dando il suo contributo. Lo seguo dai tempi dell'Atalanta. E? un attaccante che si fa rispettare". Sulle critiche nei confronti di Gattuso, Oliveira ha detto che "Rino e? vaccinato. Sapeva di andare a lavorare in una piazza esigente. Stasera a Genova dovra? stare attento. Con Ballardini il Grifone e? rinato".