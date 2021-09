Luigi Turci: "Il Napoli ha un grandissimo spessore, Spalletti ha inciso anche sulla mente dei calciatori"

Ultime notizie calcio Napoli - Luigi Turci, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spalletti ha inciso anche dal punto di vista mentale ed umano e ieri si è visto con quella rimonta. Il Napoli ha un grandissimo spessore. Al portiere oggi non viene chiesto solo di parare e di coprire porta e spazi, ma anche di essere un punto di riferimento nell'impostazione e nel rilancio. E' diventato il primo degli attaccanti. L'Udinese per fare risultato dovrà fare una prestazione di altissimo livello, dovranno tutti performare".