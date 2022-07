Luigi De Laurentiis: "Multiproprietà Bari-Napoli mi preoccupa: è un pensiero continuo"

Luigi De Laurentiis, Presidente della SSC Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della presentazione del campionato di Serie B 2022/23 sulla piattaforma Helbiz Live. Argomento centrale del discorso è stata la multiproprietà tra Bari e Napoli.

Ecco cosa ha dichiarato Luigi De Laurentiis

"Doppia proprietà Bari e Napoli? Mi preoccupa, è un pensiero continuo soprattutto perché ci impegniamo e parliamo di economie importanti. Oggi è difficile prevedere gli scenari futuri. Abbiamo continuato a programmare, a costruire un percorso importante senza nasconderci e lo facciamo con grande entusiasmo per valorizzare la squadra”.

Sarà un anno difficile, ci sono tante squadre. Ci affacciamo ad un campionato nuovo per noi. Quest’anno la Serie B è quasi una Serie A 2, questa è la verità, ed è un grande benefit per il calcio italiano perché la Serie B è un bacino importantissimo. Vista la mappatura delle squadre che ci saranno in Serie B, copriamo l’Italia meglio rispetto alla Serie A.

Vediamo che succede con il mercato, poi vedremo chi sarà la più forte. Il calcio è abbastanza imprevedibile, ci sono squadre che hanno investito cifre esorbitanti e sono rimaste a metà classifica. Un nome ad effetto? Ci stiamo lavorando"