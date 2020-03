Stefano Lucchini, ex difensore, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto su TMW Radio.

"In questo momento bisogna lasciare da parte gli obiettivi dei vari campionati. Lo sport in questo momento è giusto che passi in secondo piano. Abbiamo visto che i giocatori di Serie A non sono invincibili o extraterrestri. È impensabile pensare di ripartire con gli allenamenti. Rischiamo di peggiorare la situazione invece che migliorarla".