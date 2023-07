Lucchesi: "Mercato? Il Napoli ha dato una grande dimostrazione, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Baldanzi? È un classe 2004 e non va caricato di troppe responsabilità. Parliamo di un profilo importante, da grande squadra e se non è prontissimo subito lo sarà nel breve. Il Napoli, in questo momento, ha una struttura molto specifica, il presidente è molto presente e molto attivo ed è circondato da gente che lo aiuta. È un modello che funziona. Ho fatto i complimenti a Giuntoli, lo ritengo il più bravi della sua fascia generazionale e lo ha dimostrato con il suo lavoro. Alla Juve ci si va per meriti e non per caso, ovviamente i meriti sono anche del presidente e degli scout azzurri. Il Napoli ha dimostrato che si possono fare grandi colpi anche andando a prendere giocatori sconosciuti”.