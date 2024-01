Lucchesi: “Con l'arrivo di Mazzarri il Napoli ha fermato la caduta libera, ma servirà lavorare”

"Il Napoli? Ripetersi è sempre complicato e lo sarebbe stato anche con Spalletti". Parla così ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, all'interno della rubrica "A tu per tu", il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi: "L’uscita di Spalletti e di Giuntoli ha modificato quella squadra fortissima. Il Napoli l’anno scorso ha fatto una cosa straordinaria ed irripetibile".

Aver affidato la panchina a Garcia non è stata una grande mossa.

“Non l’ho mai visto integrato. Non mi ha mai dato l’impressione di avere in mano la squadra”.

E adesso c’è Mazzarri… “La scelta giusta. Conosce l’ambiente, è pratico e concreto. Hanno fermato la caduta libera ma stentano ad avere continuità: servirà lavorare".