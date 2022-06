Lucariello: "Fabian? Si potrebbe ripetere la situazione di Milik! Nel Napoli ci sono tre situazioni confuse"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianfranco Lucariello, giornalista.

Di seguito le dichiarazioni di Gianfranco Lucariello:

“Al momento sono arrivati due giocatori per sostituirne altri due, è andato via Insigne ed è arrivato Kvaratskhelia che è un buon giocatore. Ci sono ancora delle situazioni confuse come il rinnovo di Meret, quello di Koulibaly, di Politano. Sono giocatori infelici che premono per avere una situazione più chiara. Fabian non vuole rinnovare e si potrebbe ripetere la situazione di Milik di qualche anno fa. Il presidente ha detto più volte che il Napoli partirà per vincere lo scudetto e io ci vedo molte perplessità. La situazione è ancora molto confusa, si chiarirà sicuramente anche perché Spalletti il 9 luglio vorrà la squadra al completo”