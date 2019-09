Lucarelli: "I gol subiti dal Napoli sorprendono, si paga l'assenza di Albiol! Pochi abbonamenti? Non è vero che non c'è amore per la squadra"

Notizie Calcio - Cristiano Lucarelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per quello che ci aspettavamo dal Napoli si pensava che in difesa con Manolas-Koulibaly ci fosse un valore aggiunto. 7 gol sorprendono, anche se le due partite sono state toste. Si paga lo scotto della novità e l'aver perso Albiol, un riferimento. De Laurentiis è schietto e diretto, non fa diplomazia. Forse era lecito attendersi qualcosa di più dal mercato per una piazza che ha un bacino d'utenza importante. Sorprende il dato sugli abbonamenti, ma non vuol dire che non ci sia amore per la squadra. Bisogna distinguere il De Laurentiis imprenditore dal comunicatore. La piazza è un po' indignata per alcune sue esternazioni, ma il suo lavoro non si discute. Ha portato Lozano e Manolas, tenuto Koulibaly e offerto 60 mln per Icardi".