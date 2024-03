Lozano si vendica: "Napoli? Volevano abbassare gli stipendi, questo è stato il risultato..."

Ieri si è giocata PSV-Feyenoord e in campo c'era anche l'ex Napoli Hirving Lozano. L'attaccante messicano è tornato a parlare del Napoli ai microfoni di Mola Tv, commentando la stagione degli azzurri.

Queste le dichiarazioni di Lozano: "La squadra c’è, hanno giocatori importanti e penso arriveranno sicuramente tra le prime quattro. Il momento negativo? Non saprei, avevano fatto tante cose sbagliate all’inizio del campionato e questo è stato il risultato. Avevano detto di voler abbassare gli stipendi, ma la verità è che non ho visto tante cose positive per la squadra. Questo è uno dei piccoli problemi".

Poi conclude: "A Napoli ho ancora degli amici, con i quali mi sento quasi tutti i giorni. Tra i calciatori dico Simeone, Olivera, Rrahmani".