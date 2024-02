Lozano: "Mi manca tutto di Napoli! Sono entrato nella storia, sarà sempre nel mio cuore" | VIDEO

Ieri si è giocata Ajax-PSV Eindhoven, big match del campionato olandese di Eredivisie, finita 1-1. In campo c'era anche l'ex calciatore del Napoli Hirving Lozano, che a fine partita ha parlato del Napoli ai microfoni di Mola Tv.

Lozano parla di Napoli

Ultime notizie. Queste le dichiarazioni di Lozano: "Napoli resterà sempre nel mio cuore. Sono stato lì tre anni, sono entrato nella storia del Napoli e questo per me è importante. Sono il primo messicano ad aver vinto uno scudetto in Italia e anche la Coppa Italia. Questo per me è bellissimo. Napoli mi manca, mi manca il cibo, le persone, il mare, tutto".