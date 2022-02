Lotta scudetto, Vigliotti: “Napoli? Occhio al Milan! Il calendario potrebbe favorire i rossoneri”

Gianluca Vigliotti durante la sua trasmissione Il Bar dello Sport, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della lotta scudetto tra Inter, Milan e Napoli.

“Giustamente tutta l’attenzione è rivolta alla sfida scudetto di sabato prossimo tra Napoli ed Inter al Maradona, ma occhio al Milan. La squadra di Pioli, ha vinto il derby in campionato, ha superato nettamente la Lazio di Sarri in Coppa Italia, ed in classifica affianca il Napoli.

Il Milan non ha impegni nelle Coppe Europee, e nelle prossime tre giornate di campionato, prima di sfidare il 6 Marzo al Maradona il Napoli, affronterà nell’ordine Sampdoria in casa, Salernitana in trasferta, ed ancora a San Siro ospiterà l’Udinese. Unico ostacolo in più è quello del 2 Marzo dove, prima della sfida con il Napoli, dovrà disputare la gara di andata di semifinale di Coppa Italia in un altro derby infuocato contro l’Inter. Insomma un calendario in discesa che potrebbe consentire al Milan di consolidare la sua posizione in classifica prima della partita del 6 Marzo con il Napoli“