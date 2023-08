Los Angeles, Carlos Vela: "Lozano deve decidere da solo, qui sarebbe il benvenuto"

Carlos Vela, calciatore messicano del Los Angeles FC, ha parlato di Hirving Lozano in conferenza stampa.

Quando gli hanno chiesto un commento sulla possibilità che l'attaccante del Napoli si trasferisse al Los Angeles in MLS, Vela ha risposto così: "A proposito di Chucky, l'ho già detto... lascia che sia lui a decidere cosa è meglio per lui, il suo futuro, la sua famiglia, la sua carriera. Non so cosa stia succedendo, ma se Los Angeles è il posto giusto per lui, qui sarebbe il benvenuto, contribuirà molto, ma non ho più informazioni, forse lei ne sa più di me...".