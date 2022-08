Longo: "Meret? Non può pensare di non avere concorrenza in una big come il Napoli"

Calcio Napoli - Moreno Longo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La base per un portiere sia quella di approcciarsi con un ambiente gli di fiducia. Se si sente in esame dalla prima partita è un problema, lavorare con il fucile puntato non è facile. Su Meret dico che la fiducia dell'ambiente deve essere totale. Quando parlo di ambiente mi riferisco società, allenatore e tifoseria. E' un qualcosa che devi percepire. La concorrenza potrebbe motivarlo, bisognerebbe conoscere poi il carattere di Meret. Quando vai in una big non si può pensare di non avere concorrenza nel ruolo. La differenza la fa la personalità"