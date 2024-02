Longo: "Il Napoli col 3-5-2? Non può consegnarsi all’avversario, serve rivedere una squadra che comandi la partita"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Torino Moreno Longo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli in questo momento mi sembra che possa continuare con la difesa a tre, se poi dovesse ricrearsi l’ambiente tra gruppo e tifosi, allora si può tornare al 4-3-3 oppure al 4-2-3-1 con un’altra filosofia.

Il 3-5-2? Il Napoli ha voluto ripartire dalle basi, ed in campo l’abbiamo visto. Sicuramente non può essere solo questo, vista la qualità che ha a disposizione per comandare la partita: abbiamo bisogno di rivedere un Napoli che tende a comandare la partita, è campione d’Italia e non può consegnarsi certo all’avversario.

Difficile cambiare spartito tattico, ma il Napoli deve avere la maturità di capire i momenti di una partita e di una stagione per decidere di fare un certo tipo di calcio. Però l’identità precisa la imponi anche a discapito di una battuta d’arresto: la coltivi ogni giorno, ma è diverso dall’alternare lo schema a seconda dell’avversario”