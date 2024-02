Longhi: "Milan-Napoli? Non si può andare allo sbaraglio, ma c’è un discorso da fare"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Longhi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Milan-Napoli? Non si può andare allo sbaraglio, ma c’è un discorso da fare: il Napoli deve uscire dall’impasse, Mazzarri ha una media punti inferiore a Garcia ed il Milan punta ancora allo scudetto. Se l’idea di Mazzarri è di andare per vincere o per non prenderle, detto in maniera non volgare, con un centrocampo rinforzato può imbrigliare i rifornimenti verso gli attaccanti del Milan. Il Napoli lo dice la storia, gioca con il 4-3-3. Quello è il Napoli, se va a San Siro con il 3-5-1-1 sarebbe una brutta copia che prova a fare di necessità virtù”