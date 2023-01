Longhi: "Juventus? La storia del corto muso non mi piace, ma punto su un giocatore in vista del Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Bruno Longhi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Juventus? Noi giornalisticamente viviamo di emozioni e sensazioni domenicali, gli azzurri hanno perso contro l’Inter che lo scorso anno è arrivata ad un centimetro dallo scudetto, non certo con una piccola che deve salvarsi: è un incidente di percorso che può capitare, magari il Napoli trova l’osso duro in una squadra che trova la grande giornata. La regalità del Napoli s’era vista comunque, dopo la Juventus mancheranno altre venti partita: la squadra di Spalletti ha già dimostrato di essere degno della leadership in campionato, è la Juventus che deve dimostrare la valenza di questi otto risultati consecutivi senza subire gol. La storia del corto muso non mi piace. Rivedremo un Napoli arrembante? Con il Liverpool era Champions, il campionato è lungo ed il Napoli ha dimostrato a prescindere di essere meritevole del primo posto: il punto di domanda lo tengo sulla Juventus, che colleziona risultati giocando con Miretti e Fagioli che erano mezzi sconosciuti. Un giocatore su cui scommetto venerdì? Szczesny, tenendo presente lo score della Juventus che non prende gol da otto partite, altrimenti è facile avere Osimhen come alternativa”