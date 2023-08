Bruno Longhi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il motivo che ancora non è arrivato il sostituto di Kim e tanti altri club ancora non hanno chiuso alcuni acquisti è perché la fine del mercato è fissata al 31 agosto. Se il mercato chiudesse il 5 agosto sarebbe diverso".