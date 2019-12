Lobotka, l'ex allenatore al Celta Vigo: "Sembra uscito dal Barcellona, è quello che serve al Napoli! Ecco a chi può essere paragonato"

Ultimissime calcio Napoli - Juan Carlos Unzuè, ex allenatore di Lobotka al Celta Vigo e per 3 anni al Barcellona come assistente di Luis Enrique, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Si Gonfia la Rete", trasmissione in onda su Radio Marte. Ecco quanto da lui affermato:

“Ai tifosi che criticano Lobotka dico che si sbagliano. E’ un giocatore di primo livello, la sua più grande capacità sta nella costruzione del gioco.

L’interesse del Napoli non mi sorprende anche perché il club azzurro si interessò a lui anche in passato, quando doveva sostituire Jorginho. In quel periodo lo allenavo al Celta Vigo, non c’era solo il Napoli su di lui, ma anche altre squadre e tutte le squadre che lo cercavano avevano uno stile di gioco ben definito. Se non fosse slovacco e se non conoscessi il suo nome, penserei di Lobotka come un prodotto della cantera del Barcellona. E’ quello che servirebbe al Napoli.

Ho lavorato con Rajkard, Guardiola e Luis Henrique e quindi faccio parte di quegli allenatori che studiano le gare in modo maniacale e ciò che mi colpì di Lobotka fu la sua capacità di assorbire in fretta tutte le informazioni tattiche che gli impartivo. Imparò molto presto anche lo spagnolo per cui calcisticamente è un calciatore che acquisisce presto le informazioni e sono certo che si adatterà a Napoli sia dal punto di vista calcistico che da quello linguistico.

Lobotka può essere paragonato a Verratti anche per le caratteristiche fisiche. Nello sviluppo del gioco si esprime al meglio e quando lo allenavo, aveva dei problemi in fase difensiva a farsi trovare nel posto giusto, ma quando la squadra aveva il possesso era micidiale.

Napoli-Barcellona? E’ chiaro che il Barcellona sembra favorito nella doppia sfida di Champions, ma nel calcio nulla è impossibile. Storicamente, l’ottavo di finale è il turno più complicato e insidioso per il Barcellona per cui il Napoli ha possibilità. Gioca molto bene e proprio attraverso il gioco si è messo al livello delle grandi d’Europa. Mi piaceva molto il Napoli di Sarri, me lo godevo tutto”.