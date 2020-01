Lobotka, il primo presidente: "Merita il Napoli, è un talento! Ama controllare il gioco difensivo"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di Si Gonfia la Rete è intervenuto Robert Rybnicek, presidente AS Trencin, club slovacco in cui è cresciuto Lobotka.

"Lobotka sapevo avesse talento, era il più talentuoso della nostra accademia giovanile, tanto che a 16 anni lo abbiamo fatto debuttare in prima squadra e non è da tutti. Poi, lasciare la Slovacchia per andare a giocare all’Ajax è stato importante per la crescita di Lobotka. Lì non ha giocato molto, ma ha imparato a vivere lontano da casa, ha imparato una nuova lingua e per la sua crescita calcistica è stato un passaggio determinante. Poi la sua carriera la conoscete e adesso sono certo che è pronto per giocare in uno dei club più importanti quale è il Napoli".

"Lobotka è un giocatore che significa molto per l’immagine nel mondo del nostro club. Vi racconto un aneddoto: quando andò all’Ajax non parlava bene l’inglese, voleva dire che il Trencin era la sua famiglia e invece sbagliò la parola e disse che il Trencin era il suo sogno. Ecco, questo sto errore è diventato il nostro slogan anche perché Lobotka è l’uomo-immagine per noi e tanti giovani slovacchi si ispirano a lui. Non sono sorpreso del passaggio al Napoli, è pronto per questo grande club, per l’esperienza acquisita e per la qualità".

"Lobotka, un futuro a Napoli da protagonista come Hamsik? E’ difficile rispondere, mi auguro che l’importanza e l’incidenza dei due calciatori nel club sia la stessa. Attenzione però perché parliamo di due centrocampisti diversi: Lobotka ama controllare il gioco dal punto di vista difensivo e imposta la prima costruzione dell’attacco, mentre Hamsik è più un finalizzatore. Ma, non vi aspettate da Lobotka un altro Hamsik perché il lavoro in campo è diverso. Gli auguro il meglio e di proseguire nella fortunata avventura degli slovacchi a Napoli".