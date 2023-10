Lobotka: "Contro il Portogallo grande partita, dovremo essere bravi sotto un aspetto in particolare"

Notizie Calcio Napoli – Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha parlato a poche ore dalla sfida di qualificazione ad Euro 2024 della sua Slovacchia contro il Portogallo:

"Sarà bellissimo giocare a Porto davanti a uno scenario fantastico. Non abbiamo nulla da perdere in quella partita, possiamo solo vincere. Sappiamo che i portoghesi rappresentano una grande forza di gioco e spingeranno. Dietro di loro ci sarà anche il pubblico. Il nostro compito è sfruttare le situazioni che ci si presentano. Per ottenere un buon risultato dobbiamo ottenere il massimo dal minimo.''.