Lobotka: "Calzona? In un mese ha già fatto molto con noi al Napoli. Sta dimostrando di poter allenare anche in un club"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato anche del rapporto che ha con Francesco Calzona nel club ed anche con la Slovacchia. Il regista azzurro, eletto miglior calciatore slovacco del 2023, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia di premiazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24:

Come ti senti riguardo il fatto di avere Francesco Calzona sia nel club che in Nazionale?

"Si può dire che lo vedo più spesso della mia ragazza (ride). Con lui mi trovo bene, il mister ha fatto molto in un mese di lavoro. Anche se i risultati non sono completamente dalla nostra parte, in termini di gioco siamo migliorati. Penso che siamo sulla strada giusta. Il mister sta dimostrando di avere le qualità per fare il primo allenatore anche in un club, ha un potenziale importante secondo me".

Agli Europei del 2021 non sei stato brillante anche perché nel Napoli giocavi poco o niente. Adesso con quale motivazione ti approcci a questa nuova avventura con la Nazionale?

"La colpa per quell'Europeo 2021 è stata mia perché non giocavo. Non ero pronto. In quel periodo, il mio obiettivo era giocare più minuti con il Napoli, ma non fu così. Ero comunque felice di poter prendere parte a quella competizione. Adesso le cose sono cambiate".

Desideri trasferirti in un club che può vincere il titolo ogni anno?

"Tutti vogliono giocare per squadre in grado di vincere sempre, è il sogno che si ha fin da bambini. Al momento però sono a Napoli e sono felice di stare lì. Vedremo cosa ci riserverà il futuro".