Lobotka: "Calendario massacrante tra Slovacchia ed il Napoli. Possono pagarti quanto vuoi ma lo stress pesa: gli infortuni ne sono la prova"

Ultime notizie calcio Napoli - Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport24 dove ha parlato degli impegni giocati con la Slovacchia ma soprattutto delle difficoltà di riposare in un calendario impegnativo tra le gare con la sua nazionale ed il Napoli che dovrà fare una gara ogni tre giorni a partire da sabato contro il Frosinone

Lobotka: "Calendario massacrante tra nazionale e Napoli"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Stanislav Lobotka: “Ho giocato quattro gare in diciassette giorni. Probabilmente, la gara più difficile dal punto di vista fisico è stata quella con le Isole Faroe. La superficie del campo era diversa così come il clima, l’ho sentita parecchio come gara. Anche se vengo pagato molto bene per giocare sono pur sempre un essere umano. Sento la fatica fisica poi anche quella dei voli. Anche se gioco solo un’ora e poi vengo cambiato, quel dispendio fisico è comunque importante.

Come riuscire a conciliare il calendario delle nazionali con gli impegni del Napoli? Qualcuno potrebbe dire che la sosta per le nazionali potrebbe aiutare. Bisogna vedere se e quanto potrà essere come dicono. Ci sono 9 partite con il Napoli prima di giocare di nuovo con la nazionale. Giochiamo ogni tre giorni, il calendario è massacrante. Possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo. Basta vedere quanti calciatori sono infortunati e quanti si sono fatti male durante gli impegni con le rispettive nazionali. Noi, come Slovacchia, non abbiamo 40-50 calciatori che possono ruotare nelle convocazioni. Si può fare ben poco, devi solo sperare di stare sempre in salute e non farti male”.