Lobotka: "Alla vittoria dello scudetto i tifosi mi hanno lasciato in intimo! C'era un'euforia primordiale, a Napoli vivono per il calcio"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Forbes, ricordando il momento della vittoria matematica del terzo scudetto:

"Lo scudetto lo abbiamo vinto contro l'Udinese, in trasferta. È stato incredibile: i tifosi hanno preso d'assalto il campo, ci hanno portato via tutto, mi hanno lasciato solo la biancheria intima. Uno teneva una scarpa, l'altro l'altra... Io dico: te le regalo, non c'è problema! Mi hanno quasi strappato le gambe, hanno preso tutto, i parastinchi, la maglia...

Dopo tre giorni avevo un'altra partita e ho pensato che non avrei avuto niente con cui giocare! Sono pazzi per il calcio, sono venuti a trovarci nello spogliatoio, erano spontaneamente felici, tutti gridavano. C'era un'euforia così primordiale. Poi quando siamo arrivati in hotel, abbiamo festeggiato fuori con i fan, non siamo tornati a casa fino al giorno successivo".