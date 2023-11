Lobotka a Dazn: "Contenti per la vittoria, dobbiamo continuare a migliorare! Scudetto? Non è facile, ma resta il nostro obiettivo"

Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Salernitana-Napoli 0-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sensazione dopo la vittoria? Siamo felici di questo successo contro una squadra complicata come la Salernitana. Ora dobbiamo pensare alla gara di mercoledì contro l’Union in Champions”.

Sui miglioramenti: “Non tutte le partite sono come questa, stiamo migliorando di gara in gara ma stiamo ponendo le basi per continuare così per tutta la stagione. Quando giochiamo bene siamo contenti ed oggi ci siamo riusciti”.

Obiettivo scudetto? Ovviamente è ciò che vogliamo, ma non è facile perché ci sono squadre come Inter e Milan che hanno giocatori importanti. Faremo del nostro meglio per farci sentire e per raggiungere questo traguardo”.