Lo scetticismo di Calamai: "Il Napoli parte dietro l'Inter. ADL nuovo DS e Garcia saranno all'altezza di chi li ha preceduti?"

Calcio Napoli - Nel suo editoriale sulle pagine di TMW, Luca Calamai scrive sul Napoli:

"Perché vedo il Napoli in partenza alle spalle dell’Inter? Perché, almeno per il momento, la squadra titolare sarebbe più o meno quella della passata stagione meno Kim. Per carità, resta sempre un gruppo fortissimo. Tanto più che quasi certamente rimarrà Osimhen. Un fenomeno che sposta gli equilibri. Ma la domanda chiave è: De Laurentiis in versione diesse e Garcia in versione tecnico saranno all’altezza di chi non c’è più e cioè Giuntoli e Spalletti? Onestamente ho qualche dubbio. Senza dimenticare che rivincere non è mai facile.

Il Napoli ha inventato qualcosa di storico. Forse di irripetibile. Non ha vinto il campionato, lo ha asfaltato. Triturando qualsiasi avversario. Il gruppo avrà le stesse motivazioni? Arriverà qualche prezioso investimento finale? La Champions non sarà una distrazione troppo forte? Aspettiamo anche queste risposte".