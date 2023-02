Lo Monaco: "Telefonata col tifoso? De Laurentiis ha mostrato la sua saccenza attaccando gratuitamente i napoletani"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Osimhen vale tantissimo, le classifiche del The Guardian sui talenti lasciano il tempo che trovano, però il prezzo dei campioni lo fa il mercato. Kvaratskhelia ha avuto una esplosione incredibile, sorprendente. Osimhen già a livello di Haaland e degli altri bomber? Aspettiamo le conferme, Benzema ogni anno risponde presente facendo doppia cifra, come Lewandoski. Haaland è un rullo compressione, il nigeriano si avvia ad essere uno che determina il risultato, è devastante e quindi si avvia ad essere un vero e proprio crack! Il campionato italiano è scadente? Diciamo che l'involuzione esiste da tempo, c'è un abbassamento di livello, è un calcio in difficoltà. Ma da qui a dire che sia modesto ce ne vuole, il Napoli lo sta stracciando e lo sta dominando. Questo club ha 3-4 fattori di eccellenza, la bravura di Spalletti, che è un allenatore importante, la rosa che è di rilievo, la direzione tecnica che ha pescato calciatori di talento e il presidente, che quando non parla le cose vanno come devono andare, invece quando esterna le cose diventa un problema. Ho sentito la telefonata col tifoso, mi sembrava uno scherzo, ma De Laurentiis anche in quella occasione ha mostrato la sua saccenza, attaccando gratuitamente i napoletani. Meglio non farci caso, meglio sorriderci su»