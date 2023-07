Lo Monaco: "Osimhen? Per 170mln faccio palestra, me lo metto sulle spalle e lo porto a Parigi"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore generale del Catania Pietro Lo Monaco, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giuntoli? Il direttore sportivo cura i rapporti tra l’allenatore e la società, così come tra squadra e società: lo scouting è molto importante, ma è strettamente dipendente dal direttore sportivo e non potrebbe essere altrimenti. Il ds gestisce i rapporti con le società, con gli agenti dei calciatori, e c’è una marea di situazioni che non può portare alla minimizzazione del ruolo. Un club come il Napoli non può non avere un riferimento all’interno della struttura che si semplifica nella figura del direttore sportivo: non è difficile per il Napoli trovare la persona giusta, c’è una società che ha una sua forza e sarebbe anche facilitato il lavoro del ds in una città ed una squadra come Napoli. Osimhen? Per 170 milioni di euro faccio palestra, me lo metto sulle spalle e lo porto a Parigi. Poi vado a puntare su uno come David o uno come Hojlund che conosce già il campionato italiano”