Lo Monaco: "Nel Napoli c'è il paradosso delle giovanili, manca cultura! Su Meluso e Lo Celso..."

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Meluso a Napoli? Non mi ha sorpreso questa scelta, è in linea con ciò che De Laurentiis ha mostrato negli ultimi tempi. Lui dà importanza allo scouting con Micheli e Mantovani, lo ha dimostrato più di una volta anche in conferenza quando si parlava del lavoro di Giuntoli.

Con Meluso la classe operaia va in paradiso, ha grande esperienza nelle categorie minori. Conosce le dinamiche di mercato ed è una persona per bene, una scelta in pieno stile De Laurentiis”.

Sulle giovanili azzurre: “Il Napoli non ha mai curato la cultura dei giovani, manca un centro dall’allenamento, ma basti pensare che l’anno prossimo c’è il controsenso della Primavera che è retrocessa e dovrà affrontare la Youth League solo perché la prima squadra ha vinto lo scudetto. Ci sono tanti buoni giovani calciatori napoletani che non vengono però valorizzati, è un problema di cultura”.

Su Lo Celso: “E’ nato esterno d’attacco al Rosario Central, poi nel tempo come De Paul è diventato un centrocampista incursore. Tatticamente potrebbe prendere il posto di Zielinski nel 4-3-3, mentre nel 4-2-3-1 potrebbe giocare alle spalle della punta centrale o come esterno”.