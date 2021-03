FIGC, Lo Monaco: "Napoli? Sprecati tanti soldi, penso a Demme e Lobotka. Senza Ronaldo la Juve farebbe ridere"

Napoli - "Non buttate la croce addosso a Ronaldo, senza di lui la Juve farebbe ridere".

L'ha detto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo e consigliere Figc, ai microfoni di Radio Crc nel corso di 'Arena Maradona'.

"La Juve ha speso tanto per Ronaldo - ha detto Lo Monaco a Radio Crc - ma CR7 è una macchina da gol. Il problema della Juve è il gioco. Purtroppo hanno affidato la squadra a un allenatore, Pirlo, che a inizio stagione non aveva nemmeno il patentino. Si è trattato di una scelta, quella di affidare un top club a un tecnico alla sua prima esperienza da allenatore, temeraria che non sta dando i suoi frutti".

Per quanto riguarda il Napoli

"Gli azzurri hanno pagato gli infortuni e le polemiche sterili nei confronti di Gattuso. La rosa del Napoli è buona, ma la società ha sprecato tanti soldi".

"Penso a quelli spesi per Demme e Lobotka - ha proseguito Lo Monaco a Radio Crc - ma soprattutto quelli per coprire il ruolo di centravanti. Oltre agli acquisti di Osimhen e Petagna, il Napoli ha impiegato risorse economiche per pagare gli stipendi lordi di Milik e Llorente fino a gennaio". Infine un commento sul protocollo anti Covid.

"I casi Juve-Napoli e Lazio-Torino confermano che il parere dell'Asl è sovrano - ha detto Lo Monaco a Radio Crc - bisogna tenere conto di questo".