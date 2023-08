Lo Monaco: "Napoli, poveti prendere Koopmeiners a 10 milioni. Nazionale? Spalletti non è l'uomo giusto"

Notizie Calcio Napoli – Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Natan sarà sostituto di Kim? Il Napoli lo ha individuato come tale quindi, è giusto dargli fiducia, non si deve aspettarsi tutto subito perché giocare in Italia è difficile, gli servirà tempo per capire bene i meccanismi ma è un ragazzo con grandi doti, sta poi a Garcia completarlo e migliorarlo dal punto di vista tattico. L’anno scorso Kim destava le stesse perplessità.

Spalletti manterrà fede a quello che ha detto, vivendo l’anno sabbatico. Poi nella vita tutto può accadere ma non penso che sia il caso suo. Spalletti è un allenatore, la Nazionale ha bisogno di altro. Non c’è il tempo di fare l’allenatore della Nazionale. Lui vive il lavoro con paranoia maniacale e va bene perché è il suo lavoro, immaginate un allenatore che ragiona così e non ha la squadra a disposizione tutti i giorni, lui non può prestarsi ad un concetto simile. La sua efficacia la si vede quando ha la squadra a disposizione, su questo è uno dei migliori al mondo.

Quattro anni fa proposi Koopmeiners al Napoli, si poteva rendere dall’AZ per 10 milioni. In Olanda aveva ricoperto anche il ruolo di difensore centrale, può fare il centrale di centrocampo ma giocare dietro le punte è un altro discorso, la natura non si cambia. 40 milioni per l’olandese sono giusti? Al giorno d’oggi sì, si vedono anche giocatori che non hanno le sue doti e costano di più, Gabri Veiga è un buon calciatore ma io non mi sarei mai privato di Zielinski. Koopeminers renderebbe bene al posto di Lobotka? Assolutamente sì! Attualmente nel ruolo davanti alla difesa è tra i migliori d’Europa, è un giocatore che sa fare tutto. Può giocare anche mezz’ala perché ha un’intelligenza tattica strepitosa”.