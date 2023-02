Lo Monaco: "Juventus da punire secondo le regole. Mio ritorno in pista? Evidentemente do fastidio"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo:

"Partendo dall’ultima vicenda plusvalenze, mi viene da ridere. È dal ’90 che nel nostro calcio sono entrate, ma non è mai stato regolamentato questo aspetto. È sempre stato tutto in aria, prova che tutti ne hanno fatto uso: Serie A, Serie B, addirittura squadre di Serie C al momento dell’iscrizione al campionato. La plusvalenza fittizia, altro non è che la sistemazione di un bilancio precario. Non ci si rende conto che in un momento in cui il nostro calcio è veramente in grande difficoltà – ed è da rifondare – con società di primaria importanza sull’orlo del fallimento. Noi ci lamentiamo di mille situazioni, d’ora in avanti, le plusvalenze sanzioniamole nella maniera giusta: estromissione dal campionato, punto. Oggi, tutto quello che succede, presta il fianco a discorsi totalmente diversi. Un vero e proprio attacco al nostro calcio. Punizione Juventus? Deve essere punita per quello che ha fatto secondo le regole. Non voglio parlare di singoli, ma c’è stato un silenzio assordante e tutti sono passati sopra, tutti hanno fatto. Ritorno in pista? Evidentemente do fastidio, sembra che abbiano paura. Mourinho? Ho avuto sempre ragione, lui è un’azienda e io ho detto che ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere lavoro in campo, per me è un asino e l’ho sempre detto. Spalletti, vince 10-1. Scudetto Napoli? Assolutamente sì, al di là dei 13 punti, mostra uno strapotere ed una voglia di giocare. Dall’altro lato, tutti stanno avendo problemi seri. Credo che sia una seria concorrente a vincere anche la Champions League. Nel calcio tutto può succedere".

