Lo Monaco: "Il Napoli non deve avere ansia e fretta, una sconfitta della Juve sarebbe drammatica"

Napoli Calcio - Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli non deve avere ansia e fretta, domani è una gara importante. Bisogna approfittare di questa occasione, se è vero che non ci saranno i sudamericani e diverse altre assenze. Per la Juve sarebbe un inizio drammatico. Anguissa? Se l'emergenza è drastica ed importante, Spalletti lancerà dal 1' Anguissa anche se ha avuto poco tempo per entrare negli schemi".