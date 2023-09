Lo Monaco: "Garcia? Con arroganza e presunzione ha distrutto il giocattolo. Il pareggio è arrivato solo per un motivo..."

Notizie Calcio Napoli - Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha commentato sul suo profilo Facebook il pareggio tra Genoa e Napoli:

"Ho visto la partita del Napoli a Genova ed il gioco espresso dal Napoli e' stato l'esempio classico di come l'arroganza e la presunzione( del marchese) unitamente alla superficialita' ( del tecnico)possano distruggere un giocattolo che appena 3 mesi fa stravinceva lo scudetto sciorinando un calcio secondo a pochissime squadre in Europa. Il Napoli ieri per settanta minuti non ha mai tirato in porta contro una squadra aggressiva,determinata MA APPENA APPENA PASSABILE.

Confusione tattica,Condizione atletica approssimativa hanno consentito al Genoa di fare un figurone che senza il "naturale" cedimento finale avrebbe portato a casa 3 punti a quel punto forse meritati. Il Napoli si e' schierato in campo con una coppia di centrali difensivi che in una rosa calciatori ben strutturata possono svolgere tutt'al piu' il ruolo di " alternative e non quello di titolari( tra l'altro Juan Jesus mi e' sembrato anche appesantito). Qua entra in ballo l'ARROGANZA del marchese. Domando e dico: devo sostituire quello che e' stato designato miglior difensore della A e cosa mi invento?

Una scommessa( Natan) che a questo punto comincia ad essere un caso ( evidentemente il tecnico,contrariamente al parere del tanto osannato scouting,NON LO VEDE) ....che importanza ha? (come diceva il marchese : io sono io e voi chi c....siete,) ....intanto il Napoli gioca con una coppia di centrali improponibili per una squadra che vuole vincere lo scudetto e primeggiare in Europa. Il Napoli vince dopo circa 30 anni lo scudetto ( anzi stravince) in virtu' di un calcio spettacolare con una prospettiva di vittorie future notevole (squadra relativamente giovane con notevoli margini di miglioramente,ambiente eccellente e " gasato") e il marchese cosa consente che accada? L'allenatore va via, il Ds va via, il miglior difensore va via, il preparatore atletico va via, il resp. Marketing va via.....e che problema c'e' ? Io sono io e voi chi c... siete? Ci pensa il marchese (a questo punto ci manca solo che vada in panchina a sostituire l'allenatore che aveva scelto dopo un casting cinematografico fra ben 40 allenatori

E passiamo alla superficialita' del tecnico. Vieni scelto fra ben 40 tecnici(sic!) e quindi baciato in fronte dalla fortuna che ti da la possibilita' ( dopo l'oblio arabo) di rientrare nel grande giro andando ad allenare una squadra che ha appena vinto uno scudetto,partecipera' alla champion's league e tu non ti studi la squadra,i calciatori e sopratutto non ti confronti con il tecnico uscente per capire e conprendere al meglio il funzionamento del giocattolo?( e' una cosa che fanbo quasi tutti i nuovi tecnici che assumono la guida di una squadra) SUPERFICIALITA' allo stato puro. BISOGNEREBBE RICORDARSI CHE DELLE BUONE COPIE SONO MOLTO PIU EFFICACI DI INUTILI INVENZIONI ( vorrei ricordare al tecnico che i sistemi di gioco sono tutti uguali ma sono le mille sfaccettature all'interno di un sistema che lo rendono diverso rispetto ad altri).

Il Napoli e' una squadra che ha espresso un 4-3-3 di grande livello ed efficacia( basti pensare a quante conclusioni in porta arrivava a fare,al possesso palla mai fine a se stesso,alla capacita' di non far giocare gli avversari) che si estrinsecava attraverso una catena di dx ( Di Lorenzo,Anguissa,Politano o Lozano) e una catena di sx( Mario Rui,Zielinski,Kvara) con Lobotka a fungere da gestore e fornitore di gioco. Possibile che non si capisce che il voler( anche goffamente al momento) snaturare il gioco dei singoli attraverso accenni di 4-2-3-1 SIGNIFICA SNATURARE IL GIOCO DEL NAPOLI? IL Napoli ieri ha latitato per 70 minuti e ha pareggiato solo perche' la squadra( complice anche la frenata del Genoa e qualche cambio azzeccato a testimonianza di una rosa di spessore)ha tirato fuori un rigurgito di carattere. ANALISI = AZIONE = CORRETTIVI".