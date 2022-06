Lo Monaco: "Dybala al Napoli? In coppia con Osimhen sarebbe devastante"

Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Il Napoli sta dimostrando che ha le idee chiare e persegue quelli che sono i propri obiettivi di mercato. Oggi riconfermare un rinnovo vale praticamente come un acquisto perchè è come se dovessi riacquistare chi va in scadenza. Mertens? Se c'è la volontà di rinnovare non vedo problemi. Per me, la strategia rinnovi cambia a seconda dell'età. Con i giovani devi arrivare prima della scadenza mentre chi è più in là con l'età puoi permetterti di trattare anche in prossimità della scadenza. Dybala al Napoli? Non è un giocatore finito, non scherziamo. Con Osimhen sarebbe devastante. Se il Napoli dovesse prenderlo vorrebbe dire che libera un altro giocatore importante"