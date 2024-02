Lo Monaco: "De Laurentiis? Fosse vera una sua teoria, certe realtà smetterebbero di esistere. Dice tante corbellerie"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex ad del Catania Pietro Lo Monaco, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sento dire da 15 anni tanti discorsi sul futuro del calcio, in pubblico ed in privato nei consigli di Lega o alle assemblee di Serie A: De Laurentiis si è sempre proposto come un provocatore, le sue proposte sono più una provocazione che altro. Il calcio è uno strumento ricercato, oggi gli americani lo considerano un business importante. Se guardiamo in Italia, ci sono società che come gestione di patrimonio sono ottime come Atalanta e Lecce, e non hanno bacini d’utenza rilevanti: fosse vera la teoria di De Laurentiis, certe realtà smetterebbero di esistere.

La mia domanda è: porti a casa tanti soldi e non hai un centro sportivo di proprietà ? Mi auguro sia vero, patrimonializzare la società con le strutture significa creare posti di lavoro, potenziare il brand societario, il Napoli colpevolmente non l’ha mai fatto e se apre a questa ipotesi è positivo. Le frasi sul Bari? Dice tante corbellerie il presidente, alla fine ci sta che provochi dicendo questo e quello. L’espressione tipica in assemblea? Diceva sempre ‘noi non capiamo un cazzo del calcio’, come se fosse lui l’unico ad averlo in testa. La gestione amministrativa? Non si può dire nulla. Il problema è di sistema, serve un prodotto appetibile e non lo rendi così eliminando le città con bacini d’utenza minimi, mutilando il calcio”