Lo Monaco: "Calciatori del Napoli bimbi impauriti, sono andati nel pallone! Non vorrei che il pentimento di De Laurentiis sia di facciata"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Se la proprietà del Napoli insiste nel lasciare tutto così com’è, ha bisogno di gente che sappia di calcio e gestisca. Vedete i calciatori chiamati come bimbi impauriti sotto la curva, questi sono già andati nel pallone e si acuisce ancora di più questo problema. Serve chi si prenda la patata bollente e faccia un confronto con i giocatori. Mazzarri era già stato presentato male, come un traghettatore e non per un possibile futuro: si è snaturato dicendo che aveva studiato il 4-3-3. Non vorrei che il pentimento di De Laurentiis sia di facciata, deve porre rimedio a ciò che è successo: tante piccole cose hanno destabilizzato, ad esempio le parole sui rinnovi di Politano e Zielinski, così come l’addio di Elmas”