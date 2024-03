Lo juventino Zuliani: "De Laurentiis? Ennesima sceneggiata per giustificare il suo fallimento"

Napoli - Lo juventino Claudio Zuliani ha risposto al presidente De Laurentiis che aveva chiamato in causa la Vecchia Signora sul tema Mondiale per club. Ecco cosa ha scritto il giornalista sui suoi canali social:

"La Juventus viene attaccata da sempre e sempre lo sarà ma dovrebbe capire che a soffrire sono soprattutto i suoi tifosi. L’ultimo episodio clamoroso riguarda le esternazioni del proprietario del Napoli ADL che vorrebbe, nel caso, la Juventus esclusa dal mondiale per club. È chiaramente un tentativo di ricorso (contro cosa non si sa) preventivo per giustificare l’ennesimo fallimento del famoso ciclo mai iniziato ma fa ugualmente rumore".