Lo juventino Oppini su tutte le furie: "Ieri abbiamo scoperto che il retropassaggio in area al portiere si può fare! Manca un rosso a Politano"

Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus, ha commentato così la prova dell'arbitro Doveri nel match di ieri all'Allianz Stadium:

"La prova dell'arbitro Doveri oggi è paragonabile a quella di un arbitro che non ha mai arbitrato in serie A. Nel primo tempo manca un giallo o un rosso a Politano per un'entrata a gamba alta su Locatelli. Inoltre al 56' scopriamo che si può passare il pallone in area di rigore al proprio portiere che può prenderlo con le mani. L'arbitro, per quanto la partita fosse stata brutta, gare così si sbloccano anche su questi dettagli e quello di Caprile è stato un errore".