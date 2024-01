Lo juventino Oppini: "Mazzarri furioso a Riyadh? Ho saputo cosa ha detto"

Ospite a 'Casa Juventibus' su Twitch, il noto tifoso della Juventus Francesco Oppini ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Ho sentito un mio amico ieri sera che ha chiamato Mazzarri. Gli ha risposto 10 minuti dopo la fine della partita e non posso ripetere quello che mi è stato riportato. Non me ne prendo la responsabilità, perché non è minimamente quello che si è visto dalla panchina mentre urlava ‘vergogna’ all’arbitro . C’è molto di più. Forse più di Pechino 2012. Mazzarri se fosse andato a parlare ai microfoni non so cosa avrebbe potuto dire. Questa persona di cui parlo è un ex calciatore, ogni tanto viene a Telecity Netweek”.