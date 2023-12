Lo juventino Chirico: "Tiferò per le italiane in Champions, ma contro il Napoli!"

Ultime notizie Champions League - Il Napoli ha pescato il Barcellona agli ottavi di finale di Champions, è questo il verdetto dell'urna di Nyon, dove si sono svolti i sorteggi. A commentare il sorteggio delle italiane in Europa, è stato Marcello Chirico, giornalista di dichiarata fede juventina, nel corso de Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold:

"Io penso che il Napoli abbia il 40% di possibilità di superare il turno. Io tiferò per le italiane in Europa, ma contro il Napoli. La Juventus è infatti in lizza con gli azzurri per il Mondiale per club. Di conseguenza fa comodo ai bianconeri che sia il Barcellona a prevalere".