Llorente: "Napoli? Mi aveva cercato anche il Boca Juniors, ma volevo giocare la Champions"

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha parlato a ESPN dopo il pareggio ottenuto in Champions League contro il Liverpool ad Anfield: "Nel primo tempo abbiamo attaccato bene, ma non è facile vincere su questo campo. Alla fine abbiamo conquistato un buon pareggio. La svolta è stata trovare la rete nella prima frazione, nella ripresa ci è mancato il raddoppio che avrebbe potuto garantirci un po' di tranquillità, ma i giocatori sono più stanchi quando si arriva a fine partita. Il Boca Juniors? E' vero, mi avevano cercato in estate, ma volevo continuare a giocare in Europa e a disputare la Champions".