Llorente all'Inter? Marotta spegne queste voci: "Non penso faremo altri colpi dopo Eriksen"

Ultime notizie calcio Napoli - Si chiude con il botto il mercato dell'Inter, con i nerazzurri che sono riusciti a regalare ad Antonio Conte ed a tutta la piazza milanese le prestazioni di un fenomeno assoluto come Eriksen. Negli ultimi giorni, però, si era parlato a lungo della possibilità per la compagine interista di prendere con la formula del prestito secco Fernando Llorente dal Napoli, con gli azzurri che però hanno rifiutato l'offerta per le difficoltà che sarebbero potute nascere dopo un addio dello spagnolo. A conferma del fatto che questa pista sia tramontata quasi del tutto ci sono state le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, prima della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina:

"Questo è una sessione di opportunità, dopo averne trovata una come Eriksen non ci sono giocatori a disposizione che possano aumentare la qualità".