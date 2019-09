Llorente a Mediaset: "Vogliamo dare il massimo e vincerla, dobbiamo concedere poco al Liverpool"

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset per parlare della sfida di domani contro il Liverpool. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Partita difficile perché il Liverpool è il campione d'Europa e ha iniziato benissimo la stagione. Primo in Premier, vengono al San Paolo con tanta fiducia: noi dobbiamo fare una grande partita se vogliamo vincerla, speriamo di dare il massimo per cercare di vincerla. La fase difensiva è importante, le partite cambiano quando qualcuno segna: se loro segnano per primi, sarà difficile per noi".