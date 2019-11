Liverpool, van Dijk: "Gol del Napoli? Sono andato giù per un motivo, per me era fallo ma l'arbitro non era al meglio stasera..."

Ultimissime calcio Napoli - Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media inglesi dopo il pareggio di Anfield contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Proteste sul gol del Napoli? Sono andato giù per un motivo: volevo prendere la palla ma non ci sono riuscito, secondo me Mertens fa fallo su di me. L’arbitro non era al meglio stasera evidentemente. Non abbiamo paura, la stagione è ancora lunga. Dobbiamo andare avanti, non siamo contenti di questo pareggio. Salisburgo? Sarà difficile ma sono sfide affascinanti, lavoreremo per arrivarci al meglio”.