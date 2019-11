Liverpool, Robertson: "Vogliamo battere il Napoli! Gli azzurri hanno un allenatore top e una grande squadra" [VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Andy Robertson, terzino del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Il Napoli può contare su un ottimo allenatore ed hanno un grande schieramento tattico. La rosa azzurra ha giocatori di grande qualità che mettono in difficoltà chiunque, se però noi giochiamo al 100% possiamo battere tutti e per questo ci impegneremo al massimo per vincere domani sera".

Sulla gara contro il Napoli:

"Pensiamo solo a vincere e passare il turno, la gara contro il Salisburgo non ci deve interessare. Da quando sono qui non ci siamo mai qualificati prima dell'ultimo turno, se domani ci riusciamo magari il mister deciderà di portare in Austria altri calciatori. Che Napoli mi aspetto dopo tutte le voci sulla questione ritiro? Ho letto poco su quello che è successo, hanno sicuramente un lavoro da fare per qualificarsi agli ottavi di finale. Tutto il resto sicuramente se lo dimenticheranno. Vorranno vendicarsi del match dell'anno scorso, saranno uniti e non pensereanno a quello che succede fuori dal campo"

Sulle tante gare ravvicinate:

"Dobbiamo essere felici, perchè vuol dire che siamo competitivi. Non ci interessa dei tanti impegni, vogliamo solo far bene. Qualche acciacco c'è sempre ma non ci importa, abbiamo un grande staff di fisioterapisti che ci monitora ogni giorno e che ci fa arrivare nel migliore dei modi alle partite. Nessuno di noi vuole perdere una sola partita, io per esempio volevo giocare anche contro il Genk ma il mister ha detto di no. Stesso discorso anche per Salah contro il Crystal Palace lo scorso weekend. Competizione interna? Non c'è paura di perdere il posto, semplicemente nessuno vuole perdere nessun match perchè giocare a calcio è il nostro lavoro".