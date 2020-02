Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, rivela ai colleghi inglesi del 'The Guardian', la sua favorita per la vittoria della Champions League:

“Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma non guardo abbastanza calcio italiano perché non riesco a capire come non sia in testa alla classifica del campionato con 10 punti di vantaggio. La Juventus ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca”.