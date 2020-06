Ultime notizie calcio - Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Bbc Radio 5 Live Sport':

"Sono felice di tornare, è incredibile quanto mi sia mancato il calcio, tantissimo. Sarà bello vedere di nuovo in azione la mia meravigliosa squadra. So che il calcio non è la cosa più importante della vita, però è la nostra passione. Giocheremo senza tifosi? Tutti saranno nelle stesse condizioni, non mi preoccupa".