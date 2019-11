Liverpool Echo, Gorst a CN24: "I Reds non si fidano del Napoli, lo scorso anno ad Anfield Alisson fu miracoloso"

Paul Gorst, giornalista di Liverpool Echo, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda sulle frequente di CalcioNapoli24 TV, canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto dichiarato:

"Probabile undici del Liverpool? In porta Alisson, difesa a quattro con Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson. A centrocampo ci saranno Wjinaldum, Fabinho, Henderson. In attacco i soliti Manè, Firmino e Salah. Che Napoli si aspetta il Liverpool? Qui non ci fidiamo, ad Anfield lo scorso anno abbiamo vinto ma non ci dimentichiamo del salvataggio di Alisson su Milik. Quel momento è uno dei momenti topici della stagione, un miracolo del portiere del brasiliano che ha consentito ai Reds di andare avanti in Champions League. I fatti di Napoli sono arrivati anche qui, Klopp li conosce. Ma Klopp sa anche che Ancelotti è molto esperto e che può dare ai suoi le giuste motivazioni. Ancelotti saprà porre rimedio alle difficoltà in campionato, in Champions è tutta altra cosa. Insigne? Il Napoli è una squadra importante ma è vero che Insigne ha messo più volte in difficoltà le squadre di Klopp".