Lippi: "Italiano e Juric i tecnici che mi piacciono di più in Serie A: ecco perché"

Ultime notizie calcio Napoli - Marcello Lippi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio elogiando Italiano e Juric, due allenatori seguiti dal Napoli per la prossima stagione:

Quale il tecnico che le piace di più?

"Italiano dello Spezia, ha organizzato una squadra improvvisata, non hanno avuto neanche tempo di fare la squadra per la A e gioca con un'autorità e sicurezza che sono difficili da vedere in una neopromossa. E poi Juric del Verona, che ha fatto benissimo lo scorso anno hanno venduto molto ma con i nuovi sta facendo comunque un grande lavoro".