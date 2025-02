Lippi attacca Thiago Motta: "Sono sincero, non mi piace! Per la Juve avrei preferito..."

Ultime notizie Serie A - Marcello Lippi, allenatore, è stato intervistato da Ciro Ferrara per DAZN in "L’uomo della storia". In un passaggio dell'intervista, l'allenatore ha criticato la Juve di Thiago Motta:

"Se mi piace Motta? Thiago Motta devo essere sincero non mi piace, è dedito al suo lavoro, serio e concentrato ma ammetto che non mi fa impazzire. Dietro al mio "non mi entusiasma tanto", c'è il fatto che dopo Allegri alla Juve mi sarebbe piaciuto un allenatore che trascinasse maggiormente la tifoseria.

La Juve? Ha intrapreso un nuovo percorso e come per qualsiasi nuovo percorso è necessario del tempo, un lusso che però è difficile concedere a squadre come Juventus, Inter e Milan che lottano per i vertici".